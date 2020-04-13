Лукашенко заявил, что в Белоруссии от коронавируса не умер ни один человек
По данным на 13 апреля, в стране зарегистрировано 2,9 тысячи заразившихся COVID-19, 29 из них умерли.
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Фото, видео: President.gov.by; www.globallookpress.com / Аlex Halada, Kremlin Pool; Известия / Дмитрий Коротаев, Павел Бедняков
Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, заразившиеся скончались от имевшихся у них хронических заболеваний, для которых вирус является «атмосферой», в которой они развиваются. Об этом президент Белоруссии заявил во время совещания с главой своей администрации, главой парламента, госсекретарем Совбеза и министром здравоохранения.
«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
Глава государства поблагодарил врачей за самоотверженную работу и заверил, что они будут «не бороться, а сражаться» за каждого пациента.
«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю», — сказал Лукашенко, обращаясь к пациентам, которые сейчас находятся в больницах.
Он также сообщил, что в Белоруссии уже найдены комбинации лекарств, которые способны спасти заразившихся COVID-19 людей.
Ранее, как писал 5-tv.ru, на совещании по коронавирусу Александр Лукашенко рассказал анекдот про Владимира Жириновского.
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