Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, заразившиеся скончались от имевшихся у них хронических заболеваний, для которых вирус является «атмосферой», в которой они развиваются. Об этом президент Белоруссии заявил во время совещания с главой своей администрации, главой парламента, госсекретарем Совбеза и министром здравоохранения.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Глава государства поблагодарил врачей за самоотверженную работу и заверил, что они будут «не бороться, а сражаться» за каждого пациента.

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю», — сказал Лукашенко, обращаясь к пациентам, которые сейчас находятся в больницах.

Он также сообщил, что в Белоруссии уже найдены комбинации лекарств, которые способны спасти заразившихся COVID-19 людей.

Ранее, как писал 5-tv.ru, на совещании по коронавирусу Александр Лукашенко рассказал анекдот про Владимира Жириновского.