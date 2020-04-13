По данным на 13 апреля, в стране зарегистрировано 2,9 тысячи заразившихся COVID-19, 29 из них умерли.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: President.gov.by; www.globallookpress.com / Аlex Halada, Kremlin Pool; Известия / Дмитрий Коротаев, Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, заразившиеся скончались от имевшихся у них хронических заболеваний, для которых вирус является «атмосферой», в которой они развиваются. Об этом президент Белоруссии заявил во время совещания с главой своей администрации, главой парламента, госсекретарем Совбеза и министром здравоохранения.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Глава государства поблагодарил врачей за самоотверженную работу и заверил, что они будут «не бороться, а сражаться» за каждого пациента.

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю», — сказал Лукашенко, обращаясь к пациентам, которые сейчас находятся в больницах.

Он также сообщил, что в Белоруссии уже найдены комбинации лекарств, которые способны спасти заразившихся COVID-19 людей.

Ранее, как писал 5-tv.ru, на совещании по коронавирусу Александр Лукашенко рассказал анекдот про Владимира Жириновского.

Тема:
Эпидемия коронавируса
13 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
13 апр
Роспотребнадзор: примерно у 40% новых пациентов с коронавирусом нет симптомов
13 апр
YouTube по требованию Роскомнадзора разблокировал видео обращения Путина
13 апр
Голикова призвала не бояться статистики по инфицированным коронавирусом
13 апр
Путин: ошибки чиновников в борьбе с COVID-19 будут расценены как преступная халатность
13 апр
Голикова: рост заболеваемости в столице и Подмосковье может прекратиться до мая
13 апр
Стас Михайлов, переболевший коронавирусом, призвал россиян оставаться дома
13 апр
Силы и средства Минобороны РФ могут привлечь к борьбе с коронавирусом
13 апр
Путин заявил, что обстановка с коронавирусом меняется «не в лучшую сторону»
13 апр
Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом

Читайте также

+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.52
-0.23 80.54
-0.20
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

20:37
Кэти Топурия обнажилась в весеннем лесу — фото
20:28
Сокращение добычи нефти: что сделка ОПЕК+ значит для России и остальных стран
20:14
Поклонники разочаровались в Ким Кардашьян, увидев ее детское фото
20:00
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
19:56
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов
19:48
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами

Сейчас читают

Почему мужчины и женщины испытывают разные эмоции во время поцелуя?
Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок