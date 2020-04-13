Роспотребнадзор: примерно у 40% новых пациентов с коронавирусом нет симптомов
По словам главы ведомства Анны Поповой, ежесуточно в России проводится от 80 до 90 тысяч тестов на COVID-19.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Около 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют клинических симптомов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у Владимира Путина, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
«Я хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших (2 558 человек) 1040 — это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов, как контактных. Часть из них — это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», — цитирует Попову РИА Новости.
Она также сообщила, что каждые сутки России проводится от 80 до 90 тысяч тестов на COVID-19.
«Сегодня мы вовлекли в этот процесс большое количество и лабораторий здравоохранения, их 236, и лабораторий коммерческих, их зарегистрировано более 70, работают пока не все, ну и наших лабораторий, их 104. И мы тщательно работаем над качеством исследований», — отметил глава Роспотребнадзора.
По словам Поповой, лаборатории Роспотребнадзора дают верный результат в тестах на коронавирус в 98% случаях, в столичной лаборатории Минздрава этот показатель составляет более 80%.
«Очень плотно работаем с каждой организацией, референс-центры наши, с тем, чтобы повысить качество этих исследований», - сказала Анна Попова, отметив, что от качества и объема тестирования будет зависеть, как в дальнейшем Россия выйдет из ситуации с распространением коронавируса.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, по данным на 13 апреля, число заразившихся COVID-19 в России достигло 18 328 человек, за последние сутки вирус выявлен у 2558 человек. Выздоровели на сегодняшний день 1470 человек, скончались 148.
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