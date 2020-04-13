Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами

По предварительным данным, причиной лесных пожаров мог стать поджог.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

На Украине лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения достигли города Припять. Пламя бушует всего в двух километрах от хранилищ с радиоактивными отходами.

Более того, пожар из-за ветра приближается в самой АЭС. К тушению привлечена авиация, однако справиться со стихией пока не удается.

Лесные пожары начались в зоне отчуждения еще 4 апреля. Их причиной, как предполагают спасатели, стал поджог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что природные пожары привели к росту уровня радиации в Чернобыле.

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