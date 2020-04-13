Специалист по гендерным отношениям Александр Шахов считает, что необходимо «вкладывать в себя», чтобы повысить свою привлекательность и получить возможность выбора.

Что делать женщине, чтобы найти достойного мужчину — советы психолога

Фото: www.globallookpress.com / Michelangelo Gratton;

Многие женщины тратят лучшие годы на поиски «того самого» достойного мужчины, а потом, поняв, что время уходит, вцепляются в первого, кто обратил на них внимание, считая, что выбора у них нет. Как не оказаться в такой ситуации, повысить свою самооценку и разглядеть, что выбор есть, рассказал интернет-порталу Дни.ру психолог, специалист по гендерным отношениям Александр Шахов. По его словам, возможность выбора достойного партнера женщине дает в первую очередь сексуальная привлекательность и шарм.

«В это понятие входит, во-первых, красивое, ухоженное лицо. Типичное женское лицо приближено к детскому типу, поскольку именно такие черты вызывают нежность, желание заботиться, защищать, стимулируют выработку окситоцина… Во-вторых, в понятие сексапильности входит красивая фигура. Тут важен не столько размер, сколько пропорции, форма „песочных часов"», — поясняет специалист.

Мужчины же тоже хотят выбирать и повышают свою ценность в глазах женщин, хорошим заработком, накаченными в спортзале мышцами, стильной манерой одеваться, способностью поразить своим чувством юмора. При этом, чем более обеспеченный, успешный и спортивный мужчина, тем более достойную женщину он хочет заполучить в качестве спутницы жизни.

Самый эффективный для женщины способ найти достойного партнера, по словам Александра Шахова, — это перейти на более высокий уровень, повысив свою ценность. Нужно добиться возможности выбирать наравне с мужчинами, а не ждать безропотно, пока выберут вас. А для этого необходимо «вкладывать в себя» и работать над своей внешностью, а значит и сексапильностью, потому что любой мужчина первым делом оценивает внешний вид.

Кроме того, ценность женщины в глазах потенциального партнера поднимает ее характер, знание мужской психологии, умение вести себя с мужчинами — о чем с ними говорить и каких тем следует избегать.

Признать и утвердить за собой право на выбор женщине помогает и определенная финансовая независимость, поскольку проблемы с деньгами грозят ловушкой, когда становится не столь важно, уважает ли вас мужчина, главное, чтобы он мог обеспечить материально.

И последнее. По мнению психолога, женщинам стоит считать недостойным и неприемлемым для себя так называемый гражданский брак, потому что мужчина никогда добровольно не откажется от отношений без обязательств и будет продолжать пользоваться женщиной, пока она позволяет это.

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