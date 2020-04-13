В ближайшее время лекарство пройдет клинические испытания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Golovniov; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Одна из российских компаний создала лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10—12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания», — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что сегодня разработчик должен внести пакет документов, и в течение короткого времени эксперты оценят результаты исследовании.

Ранее специалистами Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) совместно с Министерством обороны РФ была доказана эффективность препарата «Мефлохин», рекомендованного для лечения COVID-19, напоминает URA.RU.

Как передавал 5-tv.ru, препарат «Ивермектин», обладающий противовирусным действием, способен подавить размножение COVID-19 в клетках организма всего за 48 часов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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