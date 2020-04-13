Татьяна Буланова показала фото аппетитного ужина из больницы
Певица заверила поклонников, что идет на поправку.
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Фото, видео: Instagram @buslya
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова показала подписчикам в Instagram, чем ее потчуют на ужин в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии имени Алмазова в Петербурге, куда она была госпитализирована в прединсультном состоянии.
Певица разместила фото тарелки с макаронами-«рожками», политыми подливой. Из мясного в вечерний рацион звездной пациентки также включены тефтели.
Уроженка Ленинграда поспешила успокоить многочисленных поклонников, что уже идет на поправку.
«Спасибо всем, кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке, немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!» — подписала Буланова снимок.
Фанаты с радостью откликнулись на пост Татьяны и выразили ей слова поддержки.
«Танечка, пожалуйста выздоравливайте и больше не болейте! Берегите себя, Вы — достояние мира»;
«Таня! Как же я за вас перепугалась. Скорейшего вам выздоровления»;
«Танюша, огромного здоровья!» — пожелали поклонники.
Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в Петербурге 11 апреля. Как рассказывал 5-tv.ru концертный директор российской исполнительницы Константин Сергеев, в медучреждении ее состояние стабилизировалось
Всенародную популярность эстрадная певица получила еще в 1990-е годы, исполнив хиты «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет».
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