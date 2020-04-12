Директор госпитализированной Татьяны Булановой рассказал о состоянии певицы

Накануне всенародно любимая певица Татьяна Буланова была госпитализирована из-за резкого ухудшения самочувствия. Ситуацию прокомментировал концертный директор российской исполнительницы Константин Сергеев.

«Состояние стабильное, стало лучше. Она под наблюдение лучших врачей Санкт-Петербурга. Научно-исследовательский центр имени Алмазова», — сообщил он.

Представитель звезды утверждает, что Татьяна Буланова находится в сознании и поддерживает связь со своим окружением посредством мессенджеров.

«Она на связи. С семи утра переписываемся», — сказал он.

Константин Сергеев рассказал, что в настоящий момент Татьяна Буланова постоянно находится на процедурах. Он также назвал причину, по которой певица оказалась на больничной койке.

«Прединсультное состояние было. Дальше пусть врачи комментируют», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге поздно вечером 11 апреля. После друг певицы прокомментировал информацию о произошедшем. Актер Артем Анчуков сообщил, что все ее друзья переживают за Татьяну и желают ей скорейшего выздоровления.