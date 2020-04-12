Директор госпитализированной Татьяны Булановой рассказал о состоянии певицы
Представитель заслуженной артистки РФ сообщил, что ее доставили в больницу в прединсультном состоянии.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru
Накануне всенародно любимая певица Татьяна Буланова была госпитализирована из-за резкого ухудшения самочувствия. Ситуацию прокомментировал концертный директор российской исполнительницы Константин Сергеев.
«Состояние стабильное, стало лучше. Она под наблюдение лучших врачей Санкт-Петербурга. Научно-исследовательский центр имени Алмазова», — сообщил он.
Представитель звезды утверждает, что Татьяна Буланова находится в сознании и поддерживает связь со своим окружением посредством мессенджеров.
«Она на связи. С семи утра переписываемся», — сказал он.
Константин Сергеев рассказал, что в настоящий момент Татьяна Буланова постоянно находится на процедурах. Он также назвал причину, по которой певица оказалась на больничной койке.
«Прединсультное состояние было. Дальше пусть врачи комментируют», — отметил он.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге поздно вечером 11 апреля. После друг певицы прокомментировал информацию о произошедшем. Актер Артем Анчуков сообщил, что все ее друзья переживают за Татьяну и желают ей скорейшего выздоровления.
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