Почему не стоит налегать на чеснок и лимоны при коронавирусе

Известно, что чеснок и лимоны благоприятно действуют на укрепление природного иммунитета человека и могут помочь для профилактики простуды, однако не стоит рассчитывать на них как на средство для предотвращения заражения коронавирусом. Более того, потребление этих продуктов в чрезмерных количествах может нанести вред организму. Об этом рассказала в интервью ФАН иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По словам специалиста, лимоны и чеснок, конечно содержат в себе витамины и полезные микроэлементы, но могут вызвать и гастрит. В то время как фанатичное поедание этих плодов просто нерационально.

«Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. За исключением того, что фитонциды — еще в 30-е годы проводились исследования — при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь могут повышать защитные реакции слизистых оболочек и обладать определенным бактерицидным действием. В основном, это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета», — пояснила медик.

Надежда Логина напомнила историю с аскорбиновой кислотой — витамином С, который в свое время рекомендовали принимать в ударных дозах во время эпидемий гриппа. В итоге исследования показали, что степень тяжести течения гриппа у тех, кто принимал аскорбинку и у тех, кто ее не принимал, практически была одинаковой. По словам специалиста, эффективность чеснока и лимонов в укреплении иммунитета научно не доказана.

Для нормального функционирования организма, в том числе и иммунной системы, человеку необходимо сбалансированное питание.

«Нужно обязательно в достаточном количестве употреблять не только витамины и микроэлементы, но и белки, и жиры. Причем не только растительные, но и животные. Тогда это будет рациональным питанием, которое поддерживает естественные защитные реакции организма», — подытожила Надежда Логина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за мифов о чудодейственных свойствах лимонов, чеснока и имбиря для укрепления иммунитета цены на эти продукты с начала пандемии коронавируса взлетели до небес.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112