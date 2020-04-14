Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

В Государственном Академическом Большом театр России отчитались о мерах безопасности в связи с пандемией коронавируса, предпринятых перед концертом в поддержку участников акции «Мы вместе». Он состоялся 11 апреля на Исторической сцене.

Как сообщает ТАСС, перед мероприятием организаторы сдали тест на COVID-19. Он оказался положительным у 34 человек. По словам генерального директора театра Владимира Урина, они были отстранены от работы.

«Все без исключения службы театра, включая охранников и инженеров, сдали за два дня до концерта тесты на коронавирус. Такая была договоренность с телеканалом. Не одна сотня людей участвовала в обслуживании вечера. Тест на коронавирус оказался положительным у 34 человек. У них не было температуры, ярких признаков заболевания, но они все были отстранены от работы и отправлены на карантин», — цитирует агентство представителя Большого театра.

Урин добавил, что повторное тестирование состоится 14 или 15 апреля.

Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что у 20 организаторов концерта был выявлен коронавирус.

«Ничего подобного, о выявлении десятков случаев на самом концерте речи быть не может. Все нормы безопасности были соблюдены», — особо отметил гендиректор театра.

В концерте, проходившем в рамках акции «Мы вместе», приняли участие знаменитые актеры, музыканты и певцы. Звезды выступили перед пустым залом, выражая таким образом благодарность медикам, волонтерам, педагогам, водителям общественного транспорта, сотрудникам продуктовых магазинов, которые трудятся в период пандемии коронавируса. Мероприятие в прямом эфире транслировал один из федеральных каналов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве резко выросло число госпитализаций.

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