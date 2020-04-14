Ближайшие недели в борьбе с коронавирусом для России станут определяющими. Президент призвал правительство учитывать все сценарии развития эпидемии, вплоть до самых сложных, чтобы гибко и оперативно корректировать стратегию и тактику действий. В первую очередь, по оказанию медпомощи гражданам.

По данным Роспотребнадзора более 40% носителей вируса даже не подозревают, что они представляют опасность для окружающих.

Война с коронавирусом не проиграна. Но главный бой возможно еще только предстоит. А значит — нужна мобилизация усилий.

Какие меры принимаются, чтобы противостоять смертельно инфекции, расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не стоит налегать на чеснок и лимоны при коронавирусе.

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