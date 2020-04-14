Россияне стали чаще обращаться к психиатрам на фоне пандемии

С момента распространения эпидемии COVID-19 в России число обращений к психиатрам выросло на 30–40%. Как пишут «Известия», речь в данном случае идет о серьезных психических расстройствах, реактивных состояниях, которые специалисты называют коронапсихозом.

По наблюдениям специалистов, проблемы появились даже у совершенно до этого здоровых людей. Серьезно увеличилась доля мужчин, обращающихся за помощью на горячие линии, теперь их больше, чем женщин. При этом представители сильной половины человечества чаще переживают по поводу экономических трудностей. Медики полагают, что если не найти баланс между безопасностью и запугиванием граждан, можно ожидать всплеск суицидов среди взрослой категории населения.

Эксперты подсчитали — 20% людей в условиях самоизоляции обращаются к психологам на горячую линию лишь для того, чтобы выговориться. При этом все чаще звонят врачи, желающие просто поговорить о сложившейся ситуации.

Еще около 20% обратившихся на горячую линию — люди, тревожащиеся из-за негативной или недостоверной информации на тему коронавируса и его последствий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как психолог объяснила природу страха находящихся на самоизоляции людей.

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