Психолог объяснила природу страха находящихся на самоизоляции людей
По словам семейного психолога, преподавателя Московского института психоанализа Натальи Панфиловой, побороть фобии можно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON via www; 5-tv.ru
Семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова в интервью 5-tv.ru прокомментировала тот факт, что некоторые из находящихся дома в рамках рекомендованной самоизоляции людей склонны испытывать опасения и фобии из-за этой непривычной ситуации.
«Сейчас очень сложное время для всех, потому что резко поменялся образ жизни: все ходили на работу, в торговые центры, погулять, планировали выходные. Сейчас ничего этого нет и, понятно, что все это свободное время, которое люди тратили на дорогу, выход из дома — сейчас оно свободно, и велика вероятность того, что это время начнет заполняться тревогой, паникой — что будет дальше», — объяснила она.
В этой ситуации специалист рекомендует непременно планировать свой день, домашние дела, до которых в режиме рабочей рутины руки не доходят.
«Есть такой психологический феномен — когда ты наводишь порядок в доме, так или иначе ты наводишь порядок внутри себя», — отметила она.
При этом важно, чтобы в этих делах по хозяйству была внутренняя мотивация, то есть, чтобы человек захотел, например, разобрать антресоли и выбросить накопившийся хлам.
«Нужно написать список дел, до которых не доходили руки. Стресс очень хорошо уходит через „периферию“: когда мы перемываем наши фужеры, скрытые поверхности, где стоят вазочки — мы выводим отрицательную энергию, которая засела внутри, через эти простые механические действия», — добавила она.
Панфилова обратила внимание, что не стоит целыми днями смотреть телевизор или «гулять» по виртуальным музеям, потому что это тоже надоест, а вот полезные домашние дела будут отвлекать от разных тревожных мыслей, резюмировала она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как успокоиться, когда все паникуют.
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