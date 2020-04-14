В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Количество летальных исходов среди инфицированных COVID-19 в столице в общей сложности достигло 95 человек.

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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Еще 13 россиян стали жертвами коронавируса. Все они — жители Москвы. Самому молодому было 29 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Сейчас в столице делается все, чтобы не допустить распространения COVID-19. 12 стационаров уже готовы оказывать экстренную медицинскую помощь. Среди них: ГКБ Вересаева, НИИ Склифосовского, больница имени Боткина. В каждом учреждении есть все необходимое оборудование. Штат специалистов укомплектован. Профилактические меры соблюдены.

А в Севастополе с сегодняшнего дня действуют электронные пропуска в виде QR-кода для свободного перемещения по городу в условиях обязательной самоизоляции. Их выдают работникам жизненно важных предприятий и ведомств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что столичным полицейским выдали памятки по работе с нарушителями самоизоляции.

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Тема:
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