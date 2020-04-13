Столичным полицейским выдали памятки по работе с нарушителями самоизоляции

Столичные полицейские получили инструкции по работе как с нарушителями пропускного режима, так и требований к самоизоляции. Копии документов оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Как указано в памятке, правоохранители вправе попросить предъявить документы, подтверждающие личность, а также поинтересоваться, с какой целью гражданин вышел из дома.

В случае, если житель столицы покинул жилище по неуважительной причине, то на него будет составлен протокол об административном правонарушении.

При этом доставлять нарушителя в отдел полиции следует только в самом крайнем случае сначала его нужно попытаться убедить вернуться домой.

В случае проявления агрессии в отношении гражданина может наступить ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, согласно Кодексу об административных правонарушениях.

В памятке уделено внимание и доказательствам того, что житель Москвы или Подмосковья покинул жилище. Требуется видео и фотосъемка происходящего и регистрация местонахождения гражданина при помощи скриншота сервиса «Яндекс. Карты».

С нарушителя возьмут письменное объяснение его действий. К протоколу приложат и показания свидетелей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичи начали получать первые пропуска для передвижения по городу.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112