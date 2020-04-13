В случае неуважительной причины выхода из дома на гражданина будет составлен административный протокол.

Столичным полицейским выдали памятки по работе с нарушителями самоизоляции

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Столичные полицейские получили инструкции по работе как с нарушителями пропускного режима, так и требований к самоизоляции. Копии документов оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Как указано в памятке, правоохранители вправе попросить предъявить документы, подтверждающие личность, а также поинтересоваться, с какой целью гражданин вышел из дома.

В случае, если житель столицы покинул жилище по неуважительной причине, то на него будет составлен протокол об административном правонарушении.

При этом доставлять нарушителя в отдел полиции следует только в самом крайнем случае сначала его нужно попытаться убедить вернуться домой.

В случае проявления агрессии в отношении гражданина может наступить ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, согласно Кодексу об административных правонарушениях.

В памятке уделено внимание и доказательствам того, что житель Москвы или Подмосковья покинул жилище. Требуется видео и фотосъемка происходящего и регистрация местонахождения гражданина при помощи скриншота сервиса «Яндекс. Карты».

С нарушителя возьмут письменное объяснение его действий. К протоколу приложат и показания свидетелей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичи начали получать первые пропуска для передвижения по городу.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
14 апр
Во Франции продлили режим самоизоляции
14 апр
Почему не стоит налегать на чеснок и лимоны при коронавирусе
14 апр
«Завещание на всякий случай составил»: Александр Васильев дал интервью из Коммунарки
14 апр
Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
13 апр
Москвичам не запретят поездки в другие регионы на фоне мер по борьбе с COVID-19
13 апр
Временный запрет на работу каршеринга введен в Санкт-Петербурге
13 апр
Звезда сериала «Деффчонки» в слезах рассказала о двусторонней пневмонии у мужа
13 апр
Глава Минздрава рассказал о новом препарате для лечения коронавируса
13 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
13 апр
Роспотребнадзор: примерно у 40% новых пациентов с коронавирусом нет симптомов

Читайте также

-1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.52
-0.23 80.54
-0.20
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

1:49
Момент ДТП с каршеринговым авто в Петербурге попал на видео
1:40
Во Франции продлили режим самоизоляции
1:25
Видео: в Петербурге автомобиль каршеринга перевернулся после маневра
1:10
Великий вторник и День Марии Египетской: что можно и что нельзя делать 14 апреля
0:56
Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг
0:45
Почему не стоит налегать на чеснок и лимоны при коронавирусе

Сейчас читают

«Дед мне не нужен»: новый избранник Лолиты снова оказался моложе нее
Что делать женщине, чтобы найти достойного мужчину — советы психолога
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок