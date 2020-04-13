Столичным полицейским выдали памятки по работе с нарушителями самоизоляции
В случае неуважительной причины выхода из дома на гражданина будет составлен административный протокол.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Столичные полицейские получили инструкции по работе как с нарушителями пропускного режима, так и требований к самоизоляции. Копии документов оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Как указано в памятке, правоохранители вправе попросить предъявить документы, подтверждающие личность, а также поинтересоваться, с какой целью гражданин вышел из дома.
В случае, если житель столицы покинул жилище по неуважительной причине, то на него будет составлен протокол об административном правонарушении.
При этом доставлять нарушителя в отдел полиции следует только в самом крайнем случае сначала его нужно попытаться убедить вернуться домой.
В случае проявления агрессии в отношении гражданина может наступить ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, согласно Кодексу об административных правонарушениях.
В памятке уделено внимание и доказательствам того, что житель Москвы или Подмосковья покинул жилище. Требуется видео и фотосъемка происходящего и регистрация местонахождения гражданина при помощи скриншота сервиса «Яндекс. Карты».
С нарушителя возьмут письменное объяснение его действий. К протоколу приложат и показания свидетелей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичи начали получать первые пропуска для передвижения по городу.
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