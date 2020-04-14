Во многих городах сейчас экстренно организуют изолированные приюты для бомжей, бесплатные горячие обеды и медосмотры.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Абсолютно беззащитны перед эпидемией оказались бездомные. Только в Петербурге, по примерным подсчетам, 60 тысяч людей без определенного места жительства, и все они — потенциальные разносчики инфекции.

В связи с закрытием мест общепита — эти люди оказались на грани голодной гибели. А о состоянии здоровья бездомных говорить и вовсе не приходится.

Во многих городах сейчас экстренно организуют изолированные приюты для бомжей, бесплатные горячие обеды и медосмотры.

О тех, кто оказался на улице один на один со смертельной опасностью — Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МВД Незалежной Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса.

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Тема:
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