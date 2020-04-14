Российских бездомных спасают от голодной смерти из-за пандемии
Во многих городах сейчас экстренно организуют изолированные приюты для бомжей, бесплатные горячие обеды и медосмотры.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Абсолютно беззащитны перед эпидемией оказались бездомные. Только в Петербурге, по примерным подсчетам, 60 тысяч людей без определенного места жительства, и все они — потенциальные разносчики инфекции.
В связи с закрытием мест общепита — эти люди оказались на грани голодной гибели. А о состоянии здоровья бездомных говорить и вовсе не приходится.
Во многих городах сейчас экстренно организуют изолированные приюты для бомжей, бесплатные горячие обеды и медосмотры.
О тех, кто оказался на улице один на один со смертельной опасностью — Сергей Лесков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МВД Незалежной Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса.
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