Бессимптомная передача COVID-19 возможна в 70% случаев. Об этом сообщает сингапурская газета Straits Times со ссылкой на исследования ученых города-государства.

Вирусологи Сингапура выяснили, что 50-70% зараженных коронавирусом не имеют симптомов и могут пребывать в таком состоянии до четырех недель. Не зная о своем положительном статусе, инфицированные могут распространять COVID-19.

«Передача вируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом», — считает исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь.

По состоянию на 14 апреля, в мире насчитывается около двух миллионов заболевших коронавирусом. От смертельного заболевания скончались более 119 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда, по мнению Минздрава, новый препарат для лечения коронавируса пройдет клинические испытания.

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