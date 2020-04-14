Бессимптомная передача коронавируса возможна в 70% случаев — ученые Сингапура
Исследователи считают такую особенность вируса — главным вызовом в борьбе с эпидемией.
Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael
Бессимптомная передача COVID-19 возможна в 70% случаев. Об этом сообщает сингапурская газета Straits Times со ссылкой на исследования ученых города-государства.
Вирусологи Сингапура выяснили, что 50-70% зараженных коронавирусом не имеют симптомов и могут пребывать в таком состоянии до четырех недель. Не зная о своем положительном статусе, инфицированные могут распространять COVID-19.
«Передача вируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом», — считает исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь.
По состоянию на 14 апреля, в мире насчитывается около двух миллионов заболевших коронавирусом. От смертельного заболевания скончались более 119 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда, по мнению Минздрава, новый препарат для лечения коронавируса пройдет клинические испытания.
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