Самоизоляция не помешала певице влюбиться.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

66-летняя королева шансона Любовь Успенская поделилась радостной новостью с подписчиками: она влюбилась. Об этом певица сообщила в своем профиле в Instagram.

«Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь…», — написала Успенская.

Instagram @uspenskayalubov_official

Фанаты певицы с восторгом отреагировали на ее заявление о новом возлюбленном. Они пожелали паре счастья и попросили выложить фото избранника.

«Ну, наконец-то, поздравляю. Побудьте просто счастливы, надеюсь, мы узнаем, кто этот счастливчик…»

«И когда мы его увидим?» — поинтересовались подписчики.

Возникает вопрос, как давно у певицы появился возлюбленный, если она уже около месяца сидит дома на самоизоляции, о чем неустанно сообщает подписчикам в Instagram. Недавно Успенская рассказала, что стала парикмахером для своего племянника, а еще поправилась на четыре килограмма. Скорее всего, Успенская не хотела сглазить счастье и не распространялась о своих новых отношениях. Остается гадать, кто новый бойфренд певицы и когда она раскроет его личность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенскую пристыдили за неподобающее воспитание дочери.

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