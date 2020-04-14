Успенская нашла мужчину всей своей жизни
Самоизоляция не помешала певице влюбиться.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
66-летняя королева шансона Любовь Успенская поделилась радостной новостью с подписчиками: она влюбилась. Об этом певица сообщила в своем профиле в Instagram.
«Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь…», — написала Успенская.
Фанаты певицы с восторгом отреагировали на ее заявление о новом возлюбленном. Они пожелали паре счастья и попросили выложить фото избранника.
«Ну, наконец-то, поздравляю. Побудьте просто счастливы, надеюсь, мы узнаем, кто этот счастливчик…»
«И когда мы его увидим?» — поинтересовались подписчики.
Возникает вопрос, как давно у певицы появился возлюбленный, если она уже около месяца сидит дома на самоизоляции, о чем неустанно сообщает подписчикам в Instagram. Недавно Успенская рассказала, что стала парикмахером для своего племянника, а еще поправилась на четыре килограмма. Скорее всего, Успенская не хотела сглазить счастье и не распространялась о своих новых отношениях. Остается гадать, кто новый бойфренд певицы и когда она раскроет его личность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенскую пристыдили за неподобающее воспитание дочери.
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