Утопающая в цветах Седокова порассуждала о любви и отношениях

Самоизоляция вдохновила Анну Седокову на каждодневные прямые эфиры. Об этом певица и ведущая рассказала на своей странице в Instagram. Звезда захотела больше общаться с подписчиками на темы, которые нужны ей «и каждой девочке»: любовь, отношения, секс, психология.

По словам девушки, ей самой хочется найти ответы на вопросы в этих областях. В частности: стоит ли вдохновлять своего мужчину такими вещами, как красивое белье, и нужно ли за него бороться, если он не ценит партнершу без подобной стимуляции? Об этом она решила поговорить в следующем эфире. Стоит ли такая дилемма перед самой Седоковой и ее возлюбленным, артистка не уточнила. Но, судя по фото в посте, их отношения в порядке.

Instagram @annasedokova

Публикацию Анна сопроводила кадром, на котором сидит, окруженная букетами пионов. Цветы подходят к ее нежному и одновременно страстному образу. На певице — белый топ, ее глаза закрыты, а половину лица скрывает копна роскошных рыжих волос.

«Фото — огонь! Анна, вы очень красивая! Жду эфир и спасибо за эмоции»;

«Какая же красота! Восхитительно!»

«Вместо перечисленных тем меня больше интересуешь ты», — ответили подписчики в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова попыталась взбодрить фанатов знойным фото с отдыха в Греции.