Утопающая в цветах Седокова порассуждала о любви и отношениях
Певица в нежном образе затронула темы, которые «нужны каждой девочке».
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Фото, видео: Instagram @annasedokova
Самоизоляция вдохновила Анну Седокову на каждодневные прямые эфиры. Об этом певица и ведущая рассказала на своей странице в Instagram. Звезда захотела больше общаться с подписчиками на темы, которые нужны ей «и каждой девочке»: любовь, отношения, секс, психология.
По словам девушки, ей самой хочется найти ответы на вопросы в этих областях. В частности: стоит ли вдохновлять своего мужчину такими вещами, как красивое белье, и нужно ли за него бороться, если он не ценит партнершу без подобной стимуляции? Об этом она решила поговорить в следующем эфире. Стоит ли такая дилемма перед самой Седоковой и ее возлюбленным, артистка не уточнила. Но, судя по фото в посте, их отношения в порядке.
Публикацию Анна сопроводила кадром, на котором сидит, окруженная букетами пионов. Цветы подходят к ее нежному и одновременно страстному образу. На певице — белый топ, ее глаза закрыты, а половину лица скрывает копна роскошных рыжих волос.
«Фото — огонь! Анна, вы очень красивая! Жду эфир и спасибо за эмоции»;
«Какая же красота! Восхитительно!»
«Вместо перечисленных тем меня больше интересуешь ты», — ответили подписчики в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова попыталась взбодрить фанатов знойным фото с отдыха в Греции.
Читайте также
43%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?