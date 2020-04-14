Российские ученые разработали робота-диагноста для борьбы с COVID-19

Среди современных решений и бесконтактные терминалы термоконтроля для измерения температуры сотрудников на предприятиях.

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Фото, видео: YouTube / Promobot; 5-tv.ru

Российские ученые представили собственные разработки по борьбе с вирусом. Среди них робот-диагност, который может стать главным помощником врачей. Или даже заменить медиков при первичном контакте с пациентом. Например, выявить симптомы заболевания, определить, нужна ли человеку самоизоляция или необходима госпитализация.

«Для начала робот измеряет температуру тела при помощи встроенного бесконтактного термометра. После чего проводит опрос, была ли у пациента в анамнезе за последние две недели лихорадка. Затем он проводит опрос по наличию признаков остро-респираторных, таких как кашель», — объясняет врач-терапевт, сердечно-сосудистый хирург Алексей Вронский.

Роботом-диагностом уже заинтересовались китайские медики.

И еще одно современное решение — бесконтактные терминалы термоконтроля для измерения температуры сотрудников на предприятиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому, как и где сдавать тест на коронавирус COVID-19?

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