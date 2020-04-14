Кому, как и где сдавать тест на коронавирус COVID-19?
Места сдачи теста для выявления новой коронавирусной инфекции, сколько времени занимает процедура и как проходит.
Фото: imago images/photothek
Пандемия коронавирусной инфекции заставила тысячи россиян выстроиться в очереди в лабораторные центры в различных городах страны. Среди желающих сдать тест на коронавирус COVID-19 больше всего взрослых, но есть и молодые люди. Не обошел стороной страх перед новым недугом и пользователей сети.
Все чаще волнует вопрос, как и где сдать тест на новую коронавирусную инфекцию в России. 5-tv.ru выяснил, каким образом сдать тест на COVID-19, как он проходит, сколько времени занимает и когда ждать результатов.
Как правильно сделать тест на коронавирус COVID-19
Подготовка к сдаче теста на новую коронавирусную инфекцию начинается за некоторое время до визита к врачу. Рекомендации часто зависят от той или иной лаборатории. В одном случае медики говорят воздержаться от алкоголя и курения на три часа, в другом настаивают отказаться от вредных привычек сроком в трое суток.
Тем не менее для получения корректного анализа важно соблюдать тот же режим питания и жизни, как при подготовке к любому другому анализу.
- Не ешьте и не пейте в течение трех часов.
- Откажитесь от алкоголя сроком на 24 часа*.
- Не курите в течение этого периода.
- Исключите прием антисептических таблеток и полоскание рта антисептическими средствами в течение четырех часов.
- Выспитесь.
* — самое главное правило при подготовке к сдаче теста на коронавирус COVID-19! Спирт обладает частичным дезинфицирующим действием, что может сказаться на результатах анализа. А вот от самой болезни он, к сожалению, не спасет.
Где сделать тест на коронавирус COVID-19
На данный момент сдать тест на коронавирус можно в лабораториях, типа Helix или «Гемотест». Кроме этого, в конце марта в Санкт-Петербурге заработали 150 пунктов по забору анализов на новый коронавирус. По сообщению ФАН, расположены они в поликлиниках во всех районах города на Неве.
Для прохождения теста на коронавирус в государственных поликлиниках вам надо иметь на руках следующие документы:
- Паспорт.
- СНИЛС.
- Медицинский полис.
А вот жителям российских регионов для сдачи теста на коронавирус COVID-19 следует обратиться в поликлиники крупных городов. Кроме этого, тесты на коронавирус делают в лабораторных службах. В их числе «Гемотест» и Helix, которые осуществляют забор анализа на COVID-19 на платной основе. Первый, согласно некоторым сведениям, тестирует исключительно жителей Москвы и Московской области.
При сдаче теста на коронавирус COVID-19 в частных медучреждениях при себе необходимо иметь паспорт!
Как проходит тест на коронавирус COVID-19
Ранее при тесте на новую коронавирусную инфекцию мазок брали из зева и носоглотки. Однако сегодня лаборанты ограничиваются мазком из зева. Многие пациенты в сезон ОРВИ пользуются каплями для носа, что может повлиять на результат.
Процедура забора мазка для выявления новой коронавирусной инфекции занимает не более пяти минут. Оплата возможна как наличными, так и картой. Некоторые медики говорят о предпочтительности безналичного расчета в профилактике распространения коронавируса через поверхности денежных купюр.
Сколько ждать результат теста на коронавирус COVID-19
Мазок с биоматериалом отправляется в ближайшую лабораторию. О результатах теста на коронавирус COVID-19 пациентов оповещают через смс. В некоторых случаях ответ приходит через несколько дней, иногда — через сутки, даже если результат отрицательный.
Однако если тест показал положительный результат на новый коронавирус, с пациентом свяжутся очень быстро. Так или иначе — перед получением диагноза гражданину необходимо полностью самоизолироваться и ограничить контакты с окружающими и друзьями.
Кому сдавать тест на коронавирус COVID-19
Самоизоляция является профилактической мерой и не дает стопроцентной гарантии, что человека минует новый недуг. В то же время медики призывают избегать визита в больницу на период пандемии. В случае ухудшения самочувствия и появлении симптомов COVID-19 специалисты советуют вызвать скорую, дабы пресечь возможную вспышку коронавирусной инфекции в вашем городе.
В то же время некоторым категориям населения все же рекомендуется пройти тест на коронавирус COVID-19 даже в случае хорошего самочувствия.
Кому рекомендована сдача теста на COVID-19
- Людям с симптомами ОРВИ.
- Людям с симптоматикой COVID-19.
- Недавно вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавируса россиянам.
- Пассажирам общественного транспорта.
Осторожно, мошенники!
В России участились случаи мошенничества на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Сегодня за распространение фейковой информации физлицами установили штраф в 700 тысяч рублей. Однако есть и те, кто зарабатывает на доверчивых граждан и в офлайне.
Полиция задержала мужчину и женщину, продававших якобы тест на коронавирус. Кроме этого, возникли случаи попыток проникновения злоумышленников в дом под предлогом проведения теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
На данный момент вакцины против нового коронавируса не существует. Пройти тест на COVID-19 можно либо бесплатно в районной поликлинике, либо в частной лаборатории на платной основе. Также существует бесконтактный метод забора биоматериала для проведения теста на коронавирус. Услуга запущена Роспотребнадзором и пока действует на территории Москвы и Московской области.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за вернувшимися из-за границы россиянами усилят контроль.
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