Кому, как и где сдавать тест на коронавирус COVID-19?

Пандемия коронавирусной инфекции заставила тысячи россиян выстроиться в очереди в лабораторные центры в различных городах страны. Среди желающих сдать тест на коронавирус COVID-19 больше всего взрослых, но есть и молодые люди. Не обошел стороной страх перед новым недугом и пользователей сети.

Все чаще волнует вопрос, как и где сдать тест на новую коронавирусную инфекцию в России. 5-tv.ru выяснил, каким образом сдать тест на COVID-19, как он проходит, сколько времени занимает и когда ждать результатов.

Как правильно сделать тест на коронавирус COVID-19

Подготовка к сдаче теста на новую коронавирусную инфекцию начинается за некоторое время до визита к врачу. Рекомендации часто зависят от той или иной лаборатории. В одном случае медики говорят воздержаться от алкоголя и курения на три часа, в другом настаивают отказаться от вредных привычек сроком в трое суток.

За сутки перед тестом на COVID-19 откажитесь от вредных привычек. Фото: www.globallookpress.com © Lutz Wallroth

Тем не менее для получения корректного анализа важно соблюдать тот же режим питания и жизни, как при подготовке к любому другому анализу.

Не ешьте и не пейте в течение трех часов.

Откажитесь от алкоголя сроком на 24 часа*.

Не курите в течение этого периода.

Исключите прием антисептических таблеток и полоскание рта антисептическими средствами в течение четырех часов.

Выспитесь.

* — самое главное правило при подготовке к сдаче теста на коронавирус COVID-19! Спирт обладает частичным дезинфицирующим действием, что может сказаться на результатах анализа. А вот от самой болезни он, к сожалению, не спасет.

Где сделать тест на коронавирус COVID-19

На данный момент сдать тест на коронавирус можно в лабораториях, типа Helix или «Гемотест». Кроме этого, в конце марта в Санкт-Петербурге заработали 150 пунктов по забору анализов на новый коронавирус. По сообщению ФАН, расположены они в поликлиниках во всех районах города на Неве.

Тест на коронавирус COVID-19 уже сейчас проводят районные больницы. Фото: imago images/photothek

Для прохождения теста на коронавирус в государственных поликлиниках вам надо иметь на руках следующие документы:

Паспорт.

СНИЛС.

Медицинский полис.

А вот жителям российских регионов для сдачи теста на коронавирус COVID-19 следует обратиться в поликлиники крупных городов. Кроме этого, тесты на коронавирус делают в лабораторных службах. В их числе «Гемотест» и Helix, которые осуществляют забор анализа на COVID-19 на платной основе. Первый, согласно некоторым сведениям, тестирует исключительно жителей Москвы и Московской области.

При сдаче теста на коронавирус COVID-19 в частных медучреждениях при себе необходимо иметь паспорт!

Как проходит тест на коронавирус COVID-19

Ранее при тесте на новую коронавирусную инфекцию мазок брали из зева и носоглотки. Однако сегодня лаборанты ограничиваются мазком из зева. Многие пациенты в сезон ОРВИ пользуются каплями для носа, что может повлиять на результат.

Забор анализов для теста на коронавирус длится не более пяти минут. Фото: ТАСС / Александр Погожев

Процедура забора мазка для выявления новой коронавирусной инфекции занимает не более пяти минут. Оплата возможна как наличными, так и картой. Некоторые медики говорят о предпочтительности безналичного расчета в профилактике распространения коронавируса через поверхности денежных купюр.

Сколько ждать результат теста на коронавирус COVID-19

Мазок с биоматериалом отправляется в ближайшую лабораторию. О результатах теста на коронавирус COVID-19 пациентов оповещают через смс. В некоторых случаях ответ приходит через несколько дней, иногда — через сутки, даже если результат отрицательный.

В случае положительного результата с вами тут же свяжутся. Фото: YAY/TASS

Однако если тест показал положительный результат на новый коронавирус, с пациентом свяжутся очень быстро. Так или иначе — перед получением диагноза гражданину необходимо полностью самоизолироваться и ограничить контакты с окружающими и друзьями.

Кому сдавать тест на коронавирус COVID-19

Самоизоляция является профилактической мерой и не дает стопроцентной гарантии, что человека минует новый недуг. В то же время медики призывают избегать визита в больницу на период пандемии. В случае ухудшения самочувствия и появлении симптомов COVID-19 специалисты советуют вызвать скорую, дабы пресечь возможную вспышку коронавирусной инфекции в вашем городе.

В то же время некоторым категориям населения все же рекомендуется пройти тест на коронавирус COVID-19 даже в случае хорошего самочувствия.

В первую очередь сдать тест на COVID-19 нужно приехавшим из-за границы россиянам. Фото: ТАCC / Петр Ковалев

Кому рекомендована сдача теста на COVID-19

Людям с симптомами ОРВИ.

Людям с симптоматикой COVID-19.

Недавно вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавируса россиянам.

Пассажирам общественного транспорта.

Осторожно, мошенники!

В России участились случаи мошенничества на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Сегодня за распространение фейковой информации физлицами установили штраф в 700 тысяч рублей. Однако есть и те, кто зарабатывает на доверчивых граждан и в офлайне.

Полиция задержала мужчину и женщину, продававших якобы тест на коронавирус. Кроме этого, возникли случаи попыток проникновения злоумышленников в дом под предлогом проведения теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

На данный момент вакцины против нового коронавируса не существует. Пройти тест на COVID-19 можно либо бесплатно в районной поликлинике, либо в частной лаборатории на платной основе. Также существует бесконтактный метод забора биоматериала для проведения теста на коронавирус. Услуга запущена Роспотребнадзором и пока действует на территории Москвы и Московской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за вернувшимися из-за границы россиянами усилят контроль.

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