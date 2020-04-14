Нарушившую самоизоляцию и заснувшую пьяной на улице нижегородку арестовали

Жительницу Нижегородской области, нарушившую режим самоизоляции и уснувшую пьяной на улице, арестовали на пять суток. Женщине также выписали штраф в размере одной тысячи рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Известно, что 50-летняя гражданка купила алкоголь, выпила его на улице, где позже и уснула. Ее обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

В отношении нее составлены протоколы сразу о двух административных правонарушениях: по части первой статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») и по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Правонарушительнице назначили наказание в виде ареста сроком на пять суток и выписали ей штраф в размере одной тысячи рублей.

30 марта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Это значит, что местным жителям можно выходить из дома только в особых случаях.

Ранее 5-tv.ru писал, что двоих нарушителей обязательного домашнего карантина задержали в Москве.

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