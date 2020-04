Звезда телепроекта «Однажды в России» посвятила песню «Пухляшу» из клипа Little Big

Актриса, ведущая шоу «Бар в большом городе» на Youtube и экс-участница телепроекта «Однажды в России» Ирина Чеснокова решила подать заявку на участие в«Карантиновидении-2020».

Звезда опубликовала в своем Instagram ироничный клип на песню, рассказывающую о трудностях любви на самоизоляции. Композиция посвящена «Пухляшу» из клипа Little Big на песню UNO Дмитрию Красилову. Об этом сообщает 78.ru.

»#карантиновидение2020. Заявка на межгалактический #songcontest. Tell me if you like it or not. Тэлл ми иф ю лайк ит ор нот и какого фига», — подписала видео Чеснокова.

Клип снят в стиле 90-х. Ирина одета в джинсы с высокой посадкой и кожаную куртку. Все локации тоже подобраны в духе этого времени. Причем Дмитрий тоже снялся в клипе артистки и продемонстрировал зажигательный танец.

Подписчики бурно отреагировали на видео, отметив, что готовы слушать эту песню на повторе.

«Да как же это О-ФИ-ГЕН-НО!»

«Это просто шедевр»;

«Я хочу слушать это на повторе», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Little Big запустили свою версию отмененного «Евровидения».