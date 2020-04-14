Звезда телепроекта «Однажды в России» посвятила песню «Пухляшу» из клипа Little Big
Актриса Ирина Чеснокова решила поучаствовать в «Карантиновидении-2020».
Фото: Instagram @irinushshshka
Актриса, ведущая шоу «Бар в большом городе» на Youtube и экс-участница телепроекта «Однажды в России» Ирина Чеснокова решила подать заявку на участие в«Карантиновидении-2020».
Звезда опубликовала в своем Instagram ироничный клип на песню, рассказывающую о трудностях любви на самоизоляции. Композиция посвящена «Пухляшу» из клипа Little Big на песню UNO Дмитрию Красилову. Об этом сообщает 78.ru.
»#карантиновидение2020. Заявка на межгалактический #songcontest. Tell me if you like it or not. Тэлл ми иф ю лайк ит ор нот и какого фига», — подписала видео Чеснокова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#карантиновидение2020 заявка на межгалактический #songcontest Tell me if you like it or not. Тэлл ми иф ю лайк ит ор нот и какого фига. @dimakrasilove 🥰 Special thanks to: @kimeshkov @dimok_zatknites @g.fanyan @laskinao Допинал @igimadiev #карантиновидение #оставайтесьдома #stayhome @dlgreez @klikklakinst @iliyaprusikin
Клип снят в стиле 90-х. Ирина одета в джинсы с высокой посадкой и кожаную куртку. Все локации тоже подобраны в духе этого времени. Причем Дмитрий тоже снялся в клипе артистки и продемонстрировал зажигательный танец.
Подписчики бурно отреагировали на видео, отметив, что готовы слушать эту песню на повторе.
«Да как же это О-ФИ-ГЕН-НО!»
«Это просто шедевр»;
«Я хочу слушать это на повторе», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Little Big запустили свою версию отмененного «Евровидения».
- 8 апр
- Подарок жены vs подарок подруги: Как лидера Little Big поздравили с юбилеем?
- 8 апр
- Как выглядел «Пухляш» из клипа группы Little Big до того, как стал популярным
- 2 апр
- «Карантиновидение»: Little Big запустили свою версию отмененного «Евровидения»
- 31 мар
- Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса
- 30 мар
- «Нужно больше флекса!» — танцор из клипа Little Big показал зарядку на карантине
- 29 мар
- Little Big выпустили «карантинную» версию своей песни
- 26 мар
- Солист Little Big показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса
- 26 мар
- Ивлеева заставила солиста Little Big съесть целую луковицу — видео
- 26 мар
- Служебный роман: Илью Прусикина из Little Big подозревают в измене
- 25 мар
- «Новое хобби»: Лидер петербургской группы Little Big начал писать картины
Читайте также
100%
-0.20 80.12
-0.42
Нашли ошибку?