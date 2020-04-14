Рост больных COVID-19 в России обусловлен массовыми нарушениями режима самоизоляции две недели назад.

Эпидемиолог: коронавирус передается от человека к человеку в радиусе четырех метров

Фото: www.globallookpress.com / Legan P. Mace

Тема:
Эпидемия коронавируса

Человек, болеющий коронавирусной инфекцией COVID-19, может заразить другого на расстоянии четырех метров. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Специалисты CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США — Прим. ред.) провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения: может передаваться на четыре метра», — сказал Брико в эфире одного из федеральных телеканалов.

Он отметил, что заражение коронавирусом на таком расстоянии возможно, но маловероятно. Из-за этого социальная дистанция в два метра остается эффективной мерой профилактики.

«Это очень эффективная мера, и я думаю, что большая часть все-таки возможности передачи вируса укладывается как раз вот в это расстояние», — сказал главный эпидемиолог страны.

Он не исключил, что число заболевших COVID-19 в России увеличилось из-за массового нарушения режима самоизоляции две недели назад. Тогда все еще обсуждали возможность отправиться на «шашлычные выходные». Об эффективности введенных ограничений можно будет судить через неделю.

«Если мы не соблюдаем и не выполняем эти основные рекомендации, которые позволяют сгладить эту остроту подъема заболеваемости, то, конечно, это сказывается на уровне заболеваемости, поэтому очень важно проводить эти мероприятия в полной мере», — призвал медик.

Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным, в России заражены коронавирусом более 21 тысячи человек — за сутки их стало больше на 2774. Число жертв COVID-19 достигло 170.

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Тема:
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