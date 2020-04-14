Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему не все заболевают, находясь в тесном контакте с коронавирусным больным в закрытом помещении. Отвечая на вопросы интернет-пользователей на своем YouTube-канале, медик пояснил, что все дело в так называемом местном иммунитете.

По его словам, в одном помещении с зараженным COVID-19 находится много людей, все зависит от многих факторов: какова площадь этого помещения, какая там температура и влажность, насколько выражены у больного симптомы заболевания, есть ли на нем защитная маска.

«Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое явление — местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. То есть на поверхностях слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь. В этой слизи содержатся особые вещества — секреторные иммуноглобулины. И они могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедриться в организм. Это и есть местный иммунитет», — объяснил доктор Комаровский.

Он также пояснил, что на местный иммунитет влияют различные важные факторы. Если слизь, в которой содержатся иммуноглобулины, жидкая, они активны. А если слизистая оболочка пересыхает, местный иммунитет практически отключается. Поэтому если в помещении, где человек оказался рядом с зараженным коронавирусом, оптимальные параметры воздуха, и человек не имеет дефицита жидкости в организме, много пьет, то у него есть много шансов не заболеть.

Кроме того есть индивидуальные особенности местного иммунитета. У кого-то он сильнее, у кого-то слабее. Именно поэтому одни часто болеют вирусными инфекциями, а другие редко.

«Это не отрицает того факта, что всем надо быть осторожными. Но главное, что вы должны понимать. Если вы часто болеете острыми респираторными вирусными инфекциями, то одна из ваших самых главных проблем — это проблема местного иммунитета», — заключил Евгений Комаровский.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, доктор Комаровский объяснил, как больной без выраженных симптомов коронавируса может заразить другого человека.

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