Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью 5-tv.ru высказал свое мнение по поводу стремления некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса зарабатывать на онлайн-концертах. В частности, прокомментировал новость о том, что певица Любовь Успенская за приличный гонорар будет записывать видеопоздравления на торжества.

Народный избранник отметил, что сегодня многие россияне перешли на формат удаленной работы, поэтому музыкантов тоже можно понять. Ведь концерты и туры отменились, а значит, артисты остались не у дел. Однако даже в этой сложной ситуации, по словам Виталия, о совести забывать не стоит.

«Понятно, что концерты сейчас запрещены, доходов нет. Но учитывайте, что и у людей доходов нет. Поэтому, когда хотите заработать на аудиопоздравлениях, поиграть в роль „свадебного генерала“ или праздничной лошадки, поймите: деньги у людей заканчиваются, и много зарабатывать не надо», — обратился к музыкантам Милонов.

В числе прочего депутат уточнил, что устраивать демагогию и упрекать всех звезд шоу-бизнеса в том, что они наживаются на людях, в общем-то не стоит. Ведь то, что они зарабатывают честным способом, вызывает лишь уважение. Чего не скажешь о некоторых их коллегах, которые «продолжают подпольно ездить на мероприятия, нелегально давая концерты».

«Те, кто зарабатывает честно, это наши народные, хорошие артисты, которых мы уважаем. Но я вас прошу, не забывайте, что в эти тяжелые времена брать втридорога с отечественного потребителя не стоит. Скажите им просто хорошие слова и желательно бесплатно. Ну, за небольшую денежку точно. Не за громадные деньги», — подытожил Милонов.

Ранее 5-tv.ru объяснил, почему продюсер Иосиф Пригожин вступился за Любовь Успенскую, планирующую записывать видеопоздравления за большие деньги.