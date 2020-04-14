«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках

Певица необычно поздравила композитора Алексея Романова с днем рождения.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Вид Анны Семенович в халате, бигудях и тапочках шокировал и одновременно поднял настроение ее подписчикам в Instgaram. Такого эффекта не удалось бы добиться, если бы речь шла о домашнем фото — одном из тех, что звезды выкладывают в соцсети в период самоизоляции. Актриса разрушила шаблоны и предстала в домашнем виде посреди улицы. Таким забавным кадром она сопроводила поздравление с днем рождения композитора Алексея Романова — автора шлягеров для многих российских артистов первой величины, включая автора поста.

«Талантливый, яркий, модный, очень душевный человек и хитовый автор. Ты творишь историю нашего шоу бизнеса, желаю тебе вдохновения, вечной влюбленности и манящей новизны, люблю», — написала Семенович.

Instagram @ann_semenovich

Отдельные пользователи возмутились, что звезда передвигается по улице с композитором, который тоже присутствует на фото, без защитных масок. Не все поняли, что певица поделилась архивным снимком. Судя по обильной зеленой листве на заднем плане, кадр сделали летом. Остальные оценили оригинальность внешнего вида Анны и наводнили ее страницу восторженными комментариями.

«Вы, как всегда, на креативе»;

«Аня, вы чудо, ангел неземной!»

«Красивая пара! Ну вы, Аня, богиня, как обычно», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики Анны Семинович раскритиковали ее полную дезинфекцию.

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