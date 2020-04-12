Полную дезинфекцию Анны Семенович раскритиковали подписчики
Знаменитость показала на видео, как соблюдает профилактические меры от коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Анна Семенович в своем аккаунте в Instagram выложила видео, на котором наглядно демонстрирует, как проводит процедуру полной дезинфекции после прогулок по улице во время самоизоляции из-за коронавируса.
На кадрах ролика обнаженная 40-летняя знаменитость лежит в наполненной водой ванне.
«После каждого выхода на улицу, прихожу домой и делаю полную дезинфекцию! Набираю ванну с солью, добавляю соду и много мыла, на всякий случай!» — написала Анна Семенович.
Подписчики певицы не оценили ее старания и подвергли критике опубликованный пост.
«Надо еще хлорки добавить для полной дезинфекции»
«Нют, зашквар!»
«Ага! И вещи, и продукты, и обувь, и сумку — короче все с собой в ванну надо забирать»
«Оказывается можно и в ванной купаться, а по телевизору говорят только руки мыть»
«Безобразно!» — возмущаются пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович налысо побрила мужчину, с которым проводит время в самоизоляции.
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