Знаменитость показала на видео, как соблюдает профилактические меры от коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Анна Семенович в своем аккаунте в Instagram выложила видео, на котором наглядно демонстрирует, как проводит процедуру полной дезинфекции после прогулок по улице во время самоизоляции из-за коронавируса.

На кадрах ролика обнаженная 40-летняя знаменитость лежит в наполненной водой ванне.

«После каждого выхода на улицу, прихожу домой и делаю полную дезинфекцию! Набираю ванну с солью, добавляю соду и много мыла, на всякий случай!» — написала Анна Семенович.

Instagram @ann_semenovich

Подписчики певицы не оценили ее старания и подвергли критике опубликованный пост.

«Надо еще хлорки добавить для полной дезинфекции»

«Нют, зашквар!»

«Ага! И вещи, и продукты, и обувь, и сумку — короче все с собой в ванну надо забирать»

«Оказывается можно и в ванной купаться, а по телевизору говорят только руки мыть»

«Безобразно!» — возмущаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович налысо побрила мужчину, с которым проводит время в самоизоляции.

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Тема:
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