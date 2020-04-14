По месту жительства Владимира Воронцова прошли обыски.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Сразу в двух столицах расследуют дело о фейках в интернете. Внимание правоохранителей привлекла информация о якобы массовом заражении курсантов одного из петербургских ВУЗов. Правоохранители полагают, что к ее распространению причастен руководитель интернет-проекта омбудмен полиции Владимир Воронцов. Силовики пришли к нему с обыском в Москве, но хозяин квартиры повел себя агрессивно.

Уголовное дело о распространении ложной информации возбуждено в Петербурге, где и находится институт.

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» — личность примечательная. Воронцов называет себя правозащитником, при этом не раз попадал в скандалы националистического толка. 

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры обыска в квартире псевдоомбудсмена полиции.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Последние новости

19:22
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
19:15
Как избежать заражения COVID-19 во время поездки на общественном транспорте
19:04
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября
18:52
Жена внука Пугачевой снялась в домашней обстановке с любимым шпицем
18:39
Новосибирские студенты построили копию своего университета в игре Minecraft
18:26
ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок