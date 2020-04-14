Сразу в двух столицах расследуют дело о фейках в интернете. Внимание правоохранителей привлекла информация о якобы массовом заражении курсантов одного из петербургских ВУЗов. Правоохранители полагают, что к ее распространению причастен руководитель интернет-проекта омбудмен полиции Владимир Воронцов. Силовики пришли к нему с обыском в Москве, но хозяин квартиры повел себя агрессивно.

Уголовное дело о распространении ложной информации возбуждено в Петербурге, где и находится институт.

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» — личность примечательная. Воронцов называет себя правозащитником, при этом не раз попадал в скандалы националистического толка.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры обыска в квартире псевдоомбудсмена полиции.