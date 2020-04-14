МИД РФ: Более 70 российских школьников оказались в сложной ситуации в США
Дети уехали учиться по обмену еще осенью, но из-за коронавируса образовательные программы свернуты, а россиян «выставили на улицу», сообщила Мария Захарова.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bruce Cotler, Prensa Internacional, XinHua, Kay Nietfeld; Известия / Александр Казаков
Несколько десятков российских школьников оказались в сложной ситуации в США. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, старшеклассники выехали из разных регионов РФ для обучения в американских школах еще прошлой осенью, и только сейчас об этом российскому посольству в Вашингтоне сообщил Госдепратамент США, не приведя при этом никаких подробностей.
«Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы „Secondary School Student Program“ в США прибыло 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в „пожарном“ порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», — говорится в комментарии Захаровой на официальном сайте МИД РФ.
Кроме того, по словам представителя дипведомства, в российское посольство поступают прямые обращения от участников других образовательных программ, которых принимающие семьи «буквально выставили за дверь».
Мария Захарова подчеркнула, что МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в Соединенные Штаты Америки, они реализовывались «втайне от российских властей» и ни с кем не согласовывались.
«В настоящее время добиваемся предоставления исчерпывающей информации о наших школьниках с указанием их точного количества, фамилий и имен, местонахождения, названий учебных заведений, контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США. Потребовали также объяснений, на каком основании американцы вывозили их из России. Сделали соответствующие демарши Госдепартаменту и американскому посольству в Москве. Предметной реакции пока нет», — заявила Мария Захарова.
По ее словам, российские дипломаты сейчас делают все возможное для розыска детей и просят родителей и школы предоставить им дополнительную информацию, которая могла бы в этом помочь.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, на 14 апреля в США выявлено 582 580 инфицированных COVID-19. Только за предыдущие сутки там умерли полторы тысячи человек. Всего в Штатах коронавирус унес уже более 23 тысяч жизней.
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