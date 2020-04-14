Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 14 апреля

Погибшие и пострадавшие на 14 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 1 927 143 человек. Болезнь унесла 119 696 жизней.

Ситуация в России

В России общее число зараженных COVID-19 достигло 18 352 человек. Всего было проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус. Число жертв в стране увеличилось до 150 человек. Тем временем общее число поправившихся достигло 1 473.

В Москве, согласно сведениям Оперативного штаба по состоянию на утро 14 апреля скончались в общей сложности 95 пациентов с коронавирусом. Департамент здравоохранения столицы сообщает, что из-за коронавируса в ближайшие две-три недели ожидается дефицит коек в госпиталях Москвы. В связи с этим будут перепрофилированы еще 24 стационара.

Жители Москвы получили первые пропуска для передвижения по городу в условиях режима всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Их число достигло 1,8 миллиона штук. Тем временем, столичным полицейским выдали памятки по работе с нарушителями самоизоляции

Силы и средства Минобороны РФ могут привлечь к борьбе с коронавирусом. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании по эпидемиологической обстановке в стране.

Рост заболеваемости в Москве и Московской области может прекратиться в течение ближайших двух недель. Такое мнение высказала Татьяна Голикова.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что будет рассматривать как преступную халатность ошибки чиновников в борьбе с распространением коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

В Петербурге закрыли уже второй роддом за этот месяц. У одной из пациенток заподозрили коронавирус. Женщину перевели в больницу Боткина, а само здание закрыли на карантин. Все пациенты и сотрудники уже сдали тесты.

Кроме того, в Северной столице по распоряжению губернатора города Александра Беглова введен временный запрет на работу каршеринга.

Россия не выйдет из карантина из-за коронавируса к 9 мая. Об этом заявила Голикова. По словам вице-премьера, неделя с 13 апреля покажет ключевые результаты самоизоляции.

Ситуация в мире

Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, заразившиеся скончались от имевшихся у них хронических заболеваний, для которых вирус является «атмосферой», в которой они развиваются.

В США на данный момент зафиксировано 582 580 инфицированных новым коронавирусом. При этом число смертей от COVID-19 за день в Штатах составило 1509, снижаясь четвертый день подряд, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Между тем Дональд Трамп заявил, что в конце недели США примут решение о возможной приостановке взносов в бюджет ВОЗ.

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