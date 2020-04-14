В Министерстве просвещения прокомментировали ситуацию с российскими детьми в США

Министерство просвещения РФ вместе с дипломатами пытается установить контакты школьников, которые остаются в США, уехав туда на учебу до начала эпидемии коронавируса, чтобы оказать помощь им и их семьям. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию Минпросвещения.

В ведомстве подчеркнули, что государственные программы образовательного обмена между Россией и Соединенными Штатами прекращены шесть лет назад, и дети, которые сейчас находятся за океаном, могли отправиться туда в рамках частных программ.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что более 70 российских школьников оказались в непростой ситуации в США. Образовательная программа, в которой участвовали дети из России, сворачивается из-за коронавируса, и за их дальнейшую судьбу принимающая сторона не берет на себя никакой ответственности.

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