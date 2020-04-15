Закупать товары впрок на фоне коронавируса бессмысленно — эксперт
Экономист утверждает, что повышение цен на продукты — явление временное.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Ситуация с коронавирусом и в России, и в целом по миру оказала губительное влияние на экономику. Именно поэтому сегодня курсы рубля, доллара и евро день ото дня то растут, то падают до критического минимума. Подобные колебания естественно не могли не отразиться на ценах на товары народного потребления.
Однако бить тревогу и в срочном порядке скупать все подряд из магазинов точно не стоит, заявил доктор экономических наук, председатель межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков в беседе с корреспондентами ФАН.
«Мы видим очевидное снижение доходов населения, которое будет существенным в этом году, и поэтому спрос будет низкий. А снижение спроса, в свою очередь, вызовет скорее снижение цен, чем их рост», — пояснил эксперт.
Кроме того, Костиков особо отметил, что сегодня единственный товар, цена на который сильно взлетела — фрукты. В большинстве своем из-за того, что их завозят из соседних стран, а на фоне коронавируса почти вся логистика остановилась.
По словам эксперта, такая ситуация продлится недолго: как только станет понятно, что число заразившихся COVID-19 постепенно снижается и медикам успешно удается побороть новую инфекцию, то многие ограничительные меры будут сняты. Что соответственно благоприятного скажется на экономической ситуации в стране.
«До конца года я не вижу перспектив для существенного роста цен. Да они могут подрасти, но потом снизятся из-за снижения спроса», — уточнил доктор экономических наук.
В заключение Костиков добавил, что подобное россияне уже переживали в 90-е годы XX века. Тогда любые попытки ограничить рост цен приводили к обратному, еще более ужасному эффекту: наблюдался дефицит товаров, а их стоимость была запредельной.
«Так что снижение спроса будет естественным сдерживающим фактором для роста цен на все категории товаров», — заключил специалист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые разработали принципы питания для россиян на период самоизоляции.
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