Разработаны принципы питания для россиян в самоизоляции
Ученые перечислили продукты, от которых стоит отказаться в период пребывания дома.
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Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в карантине и самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ученые советуют ограничить употребление сахара и мучных изделий, газированных и сокосодержащих напитков, колбас и продукции из переработанного мяса — варено-копченые, копченые, сырокопченые и сыровяленые изделия, жирные сорта мяса и сыра, фаст-фуд, чипсы, майонез.
Рекомендованы: хлеб — цельнозерновой или с добавлением отрубей и продукты на основе зерновых, молоко и молочные продукты с низкой жирностью, растительные масла, нежирные сорта мяса и птицы, а также рыбы — не реже двух раз в неделю, яйца — три-четыре раза в неделю. В сутки следует употреблять не меньше 400 граммов свежих фруктов, овощей и пить не менее двух литров воды. К питанию можно добавлять витаминно-минеральные комплексы с успокаивающим действием.
Питаться нужно чаще и небольшими порциями. Для этого стоит распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса. Энергетическая ценность рациона должна составлять 1,5-1,8 тысячи калорий в сутки, а его химический состав должен выглядеть примерно так: 75 граммов белков, 65 граммов жиров, 190 граммов углеводов.
Ранее 5-tv.ru писал, что названы места с высоким риском заражения коронавирусом.
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