Лекарство от Эболы способно блокировать новый коронавирус
Открытие сделали канадские вирусологи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Prandl, Martin Storz, Cadu Rolim, Fotostand / Schmitt, European Centre For Disease Prev
Канадские ученые из Университета Альберты обнаружили лекарство, способное блокировать новый коронавирус. Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен препятствовать заражению человеческого организма COVID-19, пишет ФАН.
Вирусологи протестировали препарат против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с вызвавшим в настоящее время пандемию вирусом.
«Мы получили практически идентичные результаты с SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.
По словам экспертов, «Ремдесивир» можно расценивать как противовирусное средство прямого действия против SARS-CoV-2.
Вместе с тем, канадские исследователи отметили, что необходимо провести клинические испытания препарата, так как пока трудно говорить о его эффективности в нынешних реалиях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одна из российских компаний создала лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19.
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