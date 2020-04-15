Канадские ученые из Университета Альберты обнаружили лекарство, способное блокировать новый коронавирус. Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен препятствовать заражению человеческого организма COVID-19, пишет ФАН.

Вирусологи протестировали препарат против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с вызвавшим в настоящее время пандемию вирусом.

«Мы получили практически идентичные результаты с SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

По словам экспертов, «Ремдесивир» можно расценивать как противовирусное средство прямого действия против SARS-CoV-2.

Вместе с тем, канадские исследователи отметили, что необходимо провести клинические испытания препарата, так как пока трудно говорить о его эффективности в нынешних реалиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одна из российских компаний создала лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19.

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