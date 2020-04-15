Доля бессимптомных носителей коронавируса в России возросла до 30%
Существенный рост бессимптомно болеющих COVID-19 обусловлен более активным обследованием здоровых людей в последнее время.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин, Дмитрий Коротаев, Павел Бедняков
Доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19 в России возросла до 30%. Причем в некоторых регионах их больше половины от общего числа заболевших. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Почти 30% — это люди с бессимптомным течением. Но хочу сказать, что эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей (52%) были люди без нарушения состояния здоровья», — сказала руководитель федеральной службы.
Она уточнила, что сравнивает две статистики выявления бессимптомных переносчиков коронавирусной инфекции: за прошлый и за текущий месяц. Существенный рост обусловлен более активным обследованием здоровых людей в последнее время.
«Чем больше мы обследуем здоровых людей — сегодня это используется все шире и шире — тем больше находим людей с бессимптомным течением», — цитирует Попову «Экономика сегодня».
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что многие люди могут заразить окружающих коронавирусом и даже не узнают об этом. Именно поэтому очень важно соблюдать режим самоизоляции.
Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 21 160 человек. Число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 173. Выздоровели 1709.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 15 апр
- Названы самые востребованные вакансии в условиях пандемии коронавируса
- 15 апр
- Прототип вакцины от COVID-19 впервые опробован на человеке
- 15 апр
- Коронавирус выявили у 35 мигрантов в Ленинградской области
- 15 апр
- Видео: вечеринка в режиме самоизоляции по-итальянски
- 15 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 апреля
- 15 апр
- Трамп приостановил взносы в ВОЗ
- 15 апр
- Семейство Газмановых приняло диковинный челлендж «вверх тормашками»
- 15 апр
- Лекарство от Эболы способно блокировать новый коронавирус
- 15 апр
- Число инвалидов может возрасти в России после эпидемии коронавируса
- 15 апр
- Посольство США в РФ объяснило ситуацию с застрявшими российскими школьниками
Читайте также
93%
-0.20 80.12
-0.42
Нашли ошибку?