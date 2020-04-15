Доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19 в России возросла до 30%. Причем в некоторых регионах их больше половины от общего числа заболевших. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Почти 30% — это люди с бессимптомным течением. Но хочу сказать, что эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей (52%) были люди без нарушения состояния здоровья», — сказала руководитель федеральной службы.

Она уточнила, что сравнивает две статистики выявления бессимптомных переносчиков коронавирусной инфекции: за прошлый и за текущий месяц. Существенный рост обусловлен более активным обследованием здоровых людей в последнее время.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей — сегодня это используется все шире и шире — тем больше находим людей с бессимптомным течением», — цитирует Попову «Экономика сегодня».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что многие люди могут заразить окружающих коронавирусом и даже не узнают об этом. Именно поэтому очень важно соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 21 160 человек. Число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 173. Выздоровели 1709.

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