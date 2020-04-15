Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 апреля
Число зараженных COVID-19 по всему миру превысило психологическую отметку в два миллиона. Болезнь унесла более 126 тысяч жизней.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Погибшие и пострадавшие на 15 апреля
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 001 945 человек. Болезнь унесла 126 757 жизней.
Ситуация в России
В России общее число зараженных COVID-19 достигло 21 160 человек. Общее число жертв в стране увеличилось до 173. Выздоровели 1 709.
За истекшие сутки в Москве, где регистрируется более всего случаев заражений, скончались 11 человек. В Мурманской области число больных выросло вдвое — со 131 до 268 пациентов.
Накануне на въездах в столицу образовались многокилометровые пробки из-за установленных там блокпостов. Теперь попасть в город можно только при наличии пропуска. Кроме того, столичным полицейским выдали памятки по работе с нарушителями самоизоляции.
В Петербурге закрыли уже второй роддом за этот месяц. У одной из пациенток заподозрили коронавирус. Женщину перевели в больницу имени Боткина, а само здание закрыли на карантин. Все пациенты и сотрудники уже сдали тесты.
Кроме того, в Северной столице по распоряжению губернатора города Александра Беглова введен временный запрет на работу каршеринга.
Россия не выйдет из карантина из-за коронавируса к 9 мая. Об этом заявила Голикова. По словам вице-премьера, неделя с 13 апреля покажет ключевые результаты самоизоляции.
Ситуация в мире
В США зарегистрировано более 602 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 25,5 тысячи человек. При этом Вашингтон приостановил выплату взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в сокрытии информации о пандемии. Речь идет о полумиллиарде долларов ежегодно.
Тем временем российские военные продолжают оказывать помощь в борьбе с распространением коронавируса. Накануне они провели дезинфекцию нескольких пансионатов на севере страны, где болезнь унесли жизни уже более 21 тысячи человек.
В то же время в Испании фиксируется уменьшение числа выявленных за сутки новых случаев коронавируса — число заразившихся увеличилось на 3 045 человек за последние сутки. С момента объявления пандемии скончались 18 056 человек.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса из числа своих журналистов.
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