Трамп приостановил взносы в ВОЗ

Президент США обвинил специалистов организации в недостаточном профессионализме.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Doug Mills; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что именно из-за ошибок ВОЗ коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

По словам президента США, организация приняла катастрофическое решение не вводить ограничения на въезд из Китая в начале вспышки там эпидемии. И в связи с этим Вашингтон прекращает взносы в ВОЗ.

«Сегодня я проинструктировал мою администрацию, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка ее слишком халатной работы по проблеме распространения коронавируса. ВОЗ не смогла адекватно получить информацию по COVID-19 и поделиться ею своевременно», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер также обвинил специалистов ВОЗ в недостаточном профессионализме. Трамп подчеркнул, что они поверили китайским властям, когда те заявляли, что COVID-19 не передается от человека к человеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Захарова прокомментировала обвинения США из-за коронавируса.

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