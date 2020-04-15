Вопреки пандемии: представители каких знаков зодиака разбогатеют в апреле?

Астрологи назвали три знака зодиака, представителей которых нынешний кризис обойдет стороной, пишет портал Clutch.ua. На фоне режима самоизоляции и убытков предпринимателей эти счастливчики сохранят и приумножат свои доходы в апреле.

Рак

В этом месяце рожденные под созвездием Рака не останутся без работы и смогут улучшить финансовое положение. Семья для них стоит на первом месте. Ради близких эти люди мобилизуют силы и найдут дополнительный заработок.

Дева

Носители этого знака рациональны и практичны, оттого редко испытывают финансовые трудности. У них развито логическое мышление и умение определять выгодные предложения. Девы с достоинством выстоят в этот тяжелый период.

Скорпион

Экономический кризис пощадит Скорпионов, они могут даже не заметить его наступления. Более того, в апреле астрологи сулят им неожиданную прибыль. Чтобы получить ее, представителям этого знака не придется напрягаться.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которые болеют чаще других.