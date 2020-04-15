Лиза и Гарри Галкины до слез растрогали Пугачеву в день рождения

Двойняшки вместе с отцом устроили яркий праздник для мамы-именинницы.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

День рождения Аллы Пугачевой отметили в семейном кругу. В честь 71-летия народной артистки ее супруг Максим Галкин с детьми — Гарри и Лизой устроили яркий праздник. Видеозаписью домашнего торжества шоумен поделился в Instagram.

В кадре видно, что домочадцы решили устроить имениннице сюрприз на кухне. «Где же все?» — донесся голос Примадонны из коридора. Наконец, вошла сама именинница. Ее ждал торт с зажженными свечами и наследники с воздушными шарами и букетами роз в руках. Сразу после появления Пугачевой Лиза и Гарри прочитали ей вслух поздравительное стихотворение с многочисленными пожеланиями. В этот момент виновница торжества не сдержала слез.

Instagram @maxgalkinru

«Из миллионов всех цветов, что есть на свете, нам хочется вручить тебе букет. Ты лучшая из миллионов женщин, любимая родная», — с этими словами ребята вручили маме цветы.

После этого дочь и сын показали Пугачевой рисунок, сделанный своими руками. На нем написано «Мамочка, с днем рождения!» и изображена ветка дерева, вместо листиков на которой растут сердечки с четырьмя пожеланиями: счастья, здоровья, любви и радости.

После поздравлений Максим Галкин сообщил жене, что дети с утра усиленно готовились к празднику. В частности, Гарри сам надул множество воздушных шариков, которыми украсили дом. Кадры этих забавных моментов юморист также показал подписчикам. «Приквел» кончается тем, что дети втыкают свечи в праздничный торт перед появлением мамы и заглушают телевизор, по которому показывают передачу про них.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения.

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