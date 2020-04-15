«Моя муза и вдохновение»: Киркоров трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева празднует 71-летие. С этим событием ее поздравил бывший супруг Филипп Киркоров. В этом году «поп-пороль» обошелся без длинных обращений и выложил на своей странице в Instagram символичный снимок. В прямом смысле окрыленный артист стоит перед большим портретом именинницы.

«С днем Рождения, моя муза и вдохновение!» — подписал Киркоров фотографию.

Instagram @fkirkorov

Пост собрал 100 тысяч «лайков» за девять часов. К поздравлениям певца присоединились сотни поклонников народной артистки.

Не менее оригинально Пугачеву поздравила ее дочь Кристина Орбакайте и восьмилетняя внучка Клавдия. Певица с наследницей записали видео, на котором исполнили песню для виновницы торжества.

«Звезда, гори-гори наша звезда, гори-гори всегда, тебя мы поздравляем», — спели авторы ролика.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Галкина и Пугачевой убрали сухую траву возле дома.