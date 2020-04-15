Изоляция не только закрыла людей по домам, но и оставила их без таких привычных процедур, как поход в парикмахерскую, на маникюр, в салон красоты. Недаром в сети уже шутят, что после пандемии коронавируса с лица Земли исчезнет 90% блондинок! О том, как сохранить человеческий вид, сидя дома в самоизоляции, 5-tv.ru рассказал известный стилист, суперзвезда Сергей Зверев.

Он призвал женщин не травмировать нервы своих домочадцев и пытаться следить за собой. Самой главной проблемой девушек, по его словам, сейчас стали отросшие корни волос. Для ее решения он посоветовал проверить домашние запасы краски, а также рассказал, что делать, если они пусты.

«Самая глобальная проблема сейчас у девушек — отросшие корни, эпиляция, депиляция, ногти. В общем, страшная трагедия. Люди не так боятся коронавируса, как боятся, как им появиться после него на людях. Понятно, что все наши роскошные блондинки вдруг оказались брюнетками. От чего и мужья в шоке, и соседи, и даже домашние животные. Поэтому, девочки, чуть-чуть приводите себя в порядок! Есть у кого-то остатки краски. Сразу ее не используйте, делите на несколько частей. Потяните время. У кого нет краски, и руки растут из одного места, возьмите из старой майки летней сшейте себе уютные шапочки. Просто, прямоугольные. Потом утром не пугайте мужей, встаньте на 10 минут раньше, приведите себя в порядок, обозначьте лицо. Кто не может сшить шапочку, посмотрите, сколько у вас косыночек ярких. Просто в несколько слоев сворачиваете как ободок. И все, корни не видно!» — поделился лайфхаком Зверев.

Коме того, стилист посоветовал не забывать о депиляции. Поскольку сделать ее в домашних условиях проблематично, можно воспользоваться бритвой мужа. Также супруг может выручить красавицу, у которой отросли ногти, и покрытие теперь смотрится уже не эстетично. По словам Зверева, для этого нужно дать мужу пилочку и 200 граммов коньяка. Тогда все пойдет как по маслу и даже с песней, заверил Зверев.

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