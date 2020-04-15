«Выглядит пугающе»: Татьяна Брухунова высказалась о прямых эфирах в Instagram в самоизоляции

Подруга Петросяна посчитала такой вид общения странным.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Подруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась своим мнением по поводу парных эфиров в Instagram, которые стали очень популярны в режиме самоизоляции. По мнению девушки, ничего не может заменить реального общения.

«Сидят два человека и беседуют О СВОЕМ! О природе, погоде, детях, карантине — высказывают авторитетно свою точку зрения. Я не ханжа, и очень люблю общение, но этот диалог в самоизоляции выглядит пугающе. Особенно, когда эфир смотрит десять человек…», — написала Брухунова в своем посте в Instagram.

Instagram @bruhunova

Татьяна поинтересовалась у своих подписчиков, как они относятся к подобному формату общения. Многие разделили точку зрения Брухуновой, кто-то же отметил, что главное, чтобы было интересно слушать.

«Не смотрю такие эфиры! Время только тратить»;

«Да вы правы, Татьяна, это не совсем этично — выносить на миллионную аудиторию свое личное»;

«Мне нравится, если обе личности интересные», — высказали свое мнение подписчики.

Недавно Брухунова отмечала свой день рождения в Дубае, о чем поделилась с подписчиками в Instagram. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родители Брухуновой относятся к ее отношениям с Петросяном.

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