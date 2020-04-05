Татьяна Брухунова рассказала, как родители относятся к ее отношениям с Петросяном

Подруга Евгения Петросяна, и по слухам — пятая жена, Татьяна Брухунова рассказала, что думают ее родители об отношениях с известным 74-летним юмористом. На днях 31-летняя женщина, находясь в самоизоляции из-за коронавируса, вышла в прямой эфир на своей странице в Instagram и ответила на соответствующий вопрос подписчиков.

По словам Татьяны Брухуновой, в случае, если родители любят своего ребенка, то они обязательно примут его любой выбор.

«Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить. Я считаю, в этом есть проявление высшей любви на земле. Родительской», — цитирует Татьяну Брухунову ФАН.

По некоторым данным, в декабре 2019 года Евгений Петросян тайно узаконил свои отношения с молодой помощницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Божена Рынска рассекретила пол ребенка Петросяна.