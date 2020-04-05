Подруга юмориста, а по слухам и жена, ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @bruhunova, @petrosyanevgeny

Подруга Евгения Петросяна, и по слухам — пятая жена, Татьяна Брухунова рассказала, что думают ее родители об отношениях с известным 74-летним юмористом. На днях 31-летняя женщина, находясь в самоизоляции из-за коронавируса, вышла в прямой эфир на своей странице в Instagram и ответила на соответствующий вопрос подписчиков.

По словам Татьяны Брухуновой, в случае, если родители любят своего ребенка, то они обязательно примут его любой выбор.

«Да, он может переживать, он может страдать, он может быть глубоко опечален его выбором, но он примет его сторону, никогда не будет с ним спорить. Я считаю, в этом есть проявление высшей любви на земле. Родительской», — цитирует Татьяну Брухунову ФАН.

По некоторым данным, в декабре 2019 года Евгений Петросян тайно узаконил свои отношения с молодой помощницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Божена Рынска рассекретила пол ребенка Петросяна.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:17
Злой рок семьи? Внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими
7:07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
7:02
Такую яичницу вы еще не пробовали! Пошаговой рецепт вкусного завтрака
6:49
Каких результатов удалось добиться в борьбе с распространением COVID-19 благодаря нерабочей неделе
6:36
Татьяна Брухунова рассказала, как родители относятся к ее отношениям с Петросяном
6:21
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о поразивших его пациентах с коронавирусом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
СК опубликовал видео с места массового расстрела людей под Рязанью
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок