Шнуров прокомментировал свои слова о заражении коронавирусом
Музыкант успокоил в Instagram фанатов, обеспокоенных его состоянием.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров ответил обеспокоенным поклонникам, которые стали переживать о здоровье музыканта после прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова. В ходе беседы со спортсменом артист заявил, что заразился коронавирусом.
Однако, как пояснил исполнитель в Instagram-сторис, это была всего лишь шутка.
«Ни один вирус еще не отменял шутливой беседы и разговоров ни о чем. Мы прекрасно провели эфир с Александром, я просто очень не хотел, чтобы он приезжал ко мне на дачу», — отметил Шнуров.
Он поблагодарил фанатов, которые за него волновались, и отметил, что обязательно сообщит им, если действительно заболеет COVID-19.
«Я крайне рад, что вы переживаете за мое здоровье. Если я действительно заболею, я об этом сообщу со всей серьезностью по всем доступным мне каналам», — добавил музыкант.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шнуров сейчас находится на даче в Петербурге. В магазин исполнитель предпочитает выходить в маске и солнечных очках.
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