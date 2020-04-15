Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачей, лечащих пациентов с COVID-19
Президент России призвал главу Минфина Антона Силуанова внести изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам перед совещанием с правительством поручил отменить подоходный налог (НДФЛ) на выплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Глава РФ обратился к министру финансов Антону Силуанову с требованием внести соответствующие изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников.
«Мною были названы цифры соответствующие, 80 тысяч рублей — это дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом для медицинского персонала. <…> В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц, но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки, чистыми», — пояснил российский лидер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство выделило средства на адресную финансовую поддержку медиков.
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