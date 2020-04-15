Как снять наращенные ресницы в домашних условиях?

В условиях самоизоляции многие модницы переживают стресс, так как не могут посещать салоны красоты и поддерживать в порядке свои волосы, ногти и мейкап. О том, как снять в домашних условиях наращенные ресницы, 5-tv.ru рассказала топ-мастер компании BrowUp Ксения Хафиятуллова.

Мастер отметила, что ни в коем случае не стоит приниматься за процедуру, если у вас нет специальных средств по уходу. Такой эксперимент может завершиться плачевно, так как вместе с наращенными вы снимите и собственные ресницы. В крайнем случае можно попробовать убрать их жирным кремом, но лучше просто подождать.

«К сожалению, полностью снять наращенные ресницы в домашних условиях невозможно. Если есть возможность доставки, то закажите кремовый ремувер. Если ее нет, то рекомендуется не трогать их, дабы не травмировать свои ресницы. Ни в коем случае нельзя выдирать или как-то механически воздействовать. Лучше просто подождать, в условиях изоляции это сделать достаточно легко, времени много. Подождите, пока они опадут все сами. Возможно, что их останется очень мало, процентов десять, максимум 20. Тогда можно попытаться с помощью жирного крема, нанеся на достаточно долгое количество времени, и смыв после сухими дисками, снять какую-то часть ресниц. Опять-таки, это метод народный, его я не рекомендую, советую просто ждать», — сказала Ксения Хафиятуллова.

Если же у вас есть возможность заказать доставку на дом необходимого для процедуры ремувера, лучше выбрать кремовый, подчеркнула эксперт. Жидкие и гелевые не так удобны в использовании, они могут попасть на слизистую глаза и вызвать ожог. После получения нужного средства следует приступить к снятию ресниц, поочередно уделяя внимание каждому глазу.

«С помощью ватных палочек или микробраша, если они у вас есть, поочередно по одному глазу мы наносим ремувер по росту ресниц. Достаточно обильно. Выдерживаем на одном глазу 10-15 минут. Потом сухим ватным диском по росту ресниц вы удаляете наращенные, и избавляемся от остатков ремувера. Делать это надо тщательно и долго. Только после того, как мы удалили ресницы с одного глаза, мы переходим ко второму. Делать это надо аккуратно, стараясь не попасть на слизистую. После того, как вы это сделаете, ваши ресницы останутся целыми и невредимыми», — рассказала топ-мастер.

После того как наращенные ресницы сняты, за собственными лучше организовать специальный уход. Для этого следует пользоваться специальной сывороткой не на гормональной основе либо гипоаллергенным маслом. По совету эксперта, масло лучше наносить на ресницы на час, после чего промокать их ватным диском.

Что касается ухода за наращенными ресницами, Ксения заметила, что главное не мочить их первые сутки и не посещать бани, сауны и солярии. Также не рекомендуется расчесывать ресницы мокрыми, красить и подвергать механическому воздействию.

Заметим, что снятие ресниц далеко не единственная проблема, с которой столкнулись в изоляции светские львицы. Ранее стилист и суперзвезда Сергей Зверев рассказал 5-tv.ru, как блондинкам скрыть отросшие корни волос во время пандемии коронавируса.