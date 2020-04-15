Инцидент произошел на пересечении Московского проспекта с Благодатной улицей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Жуткое ДТП произошло на пересечении Московского проспекта с Благодатной улицей в Санкт-Петербурге. Как сообщает 78.ru со ссылкой на информацию экстренных служб, около шести вечера водитель фургона влетел в остановку и сбил пешехода, ожидающего транспорта. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места происшествия.

По предварительным данным, пострадавший жив. Ему оказывают помощь экстренно прибывшие на место ЧП медики. Что касается автомобиля, то он получил серьезные повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авария с участием пяти автомобилей произошла накануне вечером в Калининском районе Петербурга.

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