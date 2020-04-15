Согласно данным компании, меньше всего перемещаться в связи с распространением коронавируса стали жители Испании.

Apple проследила динамику передвижений владельцев устройств в условиях пандемии

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американская корпорация Apple предоставила данные о передвижениях своих владельцев в условиях пандемии коронавируса. Согласно графикам, опубликованным на официальном сайте организации, индекс мобильности россиян в марте составлял порядка 40%. После введения режима самоизоляции в апреле он опустился примерно до минус 40% — для водителей и минус 50% — для пешеходов.

Apple.com

Что касается других стран, то в них с введением строгих мер для тех, кто без надобности выходит из дома, индекс мобильности также в апреле значительно снизился. В США и Германии он упал примерно до минус 45%, в Великобритании — до минус 70%, в Италии — до минус 85%. Все рекорды побила Испания. Там данный показатель уменьшился до отметки минус 90%.

Apple.com

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные полицейские получили инструкции по работе как с нарушителями пропускного режима, так и требований к самоизоляции.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
15 апр
«От всего сердца!» — Боярский и другие артисты поддержали военных строителей медцентров
15 апр
СМИ сообщили о переносе Парада Победы 9 мая в Москве
15 апр
Проверку пропусков для передвижения по Москве автоматизируют
15 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 апреля
15 апр
Деревянко призвал жителей Пскова сидеть дома, пока «гадость не обойдет стороной»
15 апр
Шнуров прокомментировал свои слова о заражении коронавирусом
15 апр
Мэр Вологды ответил на вопросы горожан о стрижке в условиях пандемии интернет-мемом
15 апр
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
15 апр
Что известно о первом пациенте в России с диагнозом коронавирус
15 апр
Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачей, лечащих пациентов с COVID-19

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.71
0.39 80.67
0.55
Чего на самом деле желают мужчины в постели согласно их знакам зодиака?

Последние новости

0:01
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
23:59
Дело о хищениях экс-замминистра культуры Пирумова передали в суд
23:50
ВКонтакте объявила о запуске экспериментального мессенджера VK Me в Белоруссии
23:43
«От всего сердца!» — Боярский и другие артисты поддержали военных строителей медцентров
23:29
Как обезопасить себя от интернет-мошенников
23:15
«Выглядит пугающе»: Татьяна Брухунова высказалась о прямых эфирах в Instagram в самоизоляции

Сейчас читают

«Влюблен жестко»: Гудков признался, что готовится к женитьбе
«Это так грустно!» — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык
Агрессивные психопатки: Три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок