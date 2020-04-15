Apple проследила динамику передвижений владельцев устройств в условиях пандемии
Согласно данным компании, меньше всего перемещаться в связи с распространением коронавируса стали жители Испании.
Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer
Американская корпорация Apple предоставила данные о передвижениях своих владельцев в условиях пандемии коронавируса. Согласно графикам, опубликованным на официальном сайте организации, индекс мобильности россиян в марте составлял порядка 40%. После введения режима самоизоляции в апреле он опустился примерно до минус 40% — для водителей и минус 50% — для пешеходов.
Что касается других стран, то в них с введением строгих мер для тех, кто без надобности выходит из дома, индекс мобильности также в апреле значительно снизился. В США и Германии он упал примерно до минус 45%, в Великобритании — до минус 70%, в Италии — до минус 85%. Все рекорды побила Испания. Там данный показатель уменьшился до отметки минус 90%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичные полицейские получили инструкции по работе как с нарушителями пропускного режима, так и требований к самоизоляции.
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