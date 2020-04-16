Специалисты предполагают, что артиллерийский склад использовали советские войска в 1943 году.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Артиллерийский склад найден в Тульской области. Обнаружены 170 мин и снарядов. На место вызваны спасательные службы.

Известно, что поисковики обнаружили боеприпасы неподалеку от деревни Поляна Арсеньевского района Тульской области.

Члены экспедиции, организованной Тульским военно-патриотическим клубом «Славный» и поисковым отрядом «Штурм», проводили работы в рамках ежегодной Вахты памяти.

О предполагаемом происхождении находки рассказал руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

«Мы предварительно провели работу по выяснению, что там могло быть. Оказалось, что в 1943 году на этом месте стояла батарея 82-милимметровых минометов батальонных. Рядом от этой находки был обнаружен еще один пункт боепитания только с более серьезными минами — это 120-милимметровыми. Это уже стояла батарея дивизионных минометов. По всей видимости, они поддерживали наступление наших войск в феврале 1943 года», — сказал он.

В настоящий момент для разминирования артиллерийского склада были вызваны специалисты МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1 «Клим Ворошилов». Тут же были найдены и останки танкистов. Специалисты предполагают, что КВ-1 был уничтожен в августе 1943 года.

Больше ста мин и снарядов найдено поисковиками под Тулой

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