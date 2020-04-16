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Путин выразил благодарность коллективу «Мостотреста» за вклад в строительство Крымского моста

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Ниса Мурзанаева
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Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Путин выразил благодарность коллективу «Мостотреста» за вклад в строительство Крымского моста

Фото: ТАСС / Zuma

Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу публичного акционерного общества (ПАО) «Мостотрест» за вклад в строительство Крымского моста. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в строительство Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу <…> объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу публичного акционерного общества „Мостотрест“, город Москва», — написано в распоряжении главы государства.

В марте текущего года российский лидер наградил бизнесмена Аркадия Ротенберга званием Героя труда России «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста». Государственные награды также получили монтажники, инженеры, машинисты и другие специалисты.

Крымский мост является самым протяженным на территории России. Автомобильная часть переправы была открыта в мае 2018 года. Ее сдали с семимесячным опережением графика. Железнодорожное движение по мосту в Крым было открыто в декабре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с первым проездом рельсового автобуса по Крымскому мосту, снятое с коптера.

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